Hetzgasse 8: Autonomes Kollektiv besetzt Gründerzeithaus

Das Gründerzeithaus war in der Vergangenheit immer wieder in den Schlagzeilen, nachdem die Eigentümerfirma eine Bausperre der Stadt Wien vor dem Verwaltungsgerichtshof bekämpfte. Der ursprüngliche Plan war, das in die Jahre gekommene Haus abzureißen, und durch ein Niedrigenergiehaus zu ersetzen. Altmieter und die Stadt stellten sich quer. 2019 verkaufte die Eigentümer-Firma das Objekt schließlich an einen Luxus-Immobilienentwickler.

Der neue Besitzer soll eine Generalsanierung samt Aufstockung planen. Hochpreisige Wohnungen wären die logische Folge. Dagegen wollen die Besetzer nun vorgehen. Sie kämpfen gegen Spekulanten und fordern leistbaren Wohnungen sowie Raum für Künstler, NGOs und Schutz für Minderheiten.