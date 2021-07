Die U-Bahn und ihre Baustellen

U2/U3 Neubaugasse

In der Mariahilfer Straße wurde soeben der 100. Bohrpfahl fertiggestellt. Die Bohrpfahlarbeiten werden in dem Bereich noch diesen Sommer abgeschlossen. In der Mariahilfer Straße, in der Kirchengasse und am Siebensternplatz entstehen acht Aufzüge und Aufgänge. Fertigstellung: 2028