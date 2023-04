Die fünf großen Baustellen im Wiener Öffi-Netz

Genau das schmeckt dem Land NÖ aber nicht, in St. Pölten will man mehr Geld vom Bund. In einer Stellungnahme aus dem Büro von Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) hieß es: "Das Projekt wird vom Land NÖ weiterhin verfolgt, eine ausreichende Finanzierung durch den Bund ist aber entscheidend für die weitere Vorgehensweise". Sprich: Ohne Betriebsförderung kein 72er.

Brief ans BMK

Folglich landete im vergangenen November ein Brief im BMK, in dem NÖ, Wien, Linz und Innsbruck fordern, auch den Betrieb von Regionalstadtbahnen zu fördern. Eine Antwort auf den Brief ist noch ausständig, hinter vorgehaltener Hand winkt man in Gewesslers Ministerium jedoch bereits ab.