Neue Wiener Straßenbahnlinie 12 soll ab 2025 fahren

Die neue Trasse entsteht zwischen der Nordbahnstraße und der Hillerstraße und umfasst fünf Stationen. Die Neubaustrecke ist 2,2 Kilometer lang und soll unter anderem über ein Grüngleis auf der Vorgartenstraße verfügen. Bei der Haltestelle Rebhanngasse zweigt die Strecke auf die bestehenden Gleise der Linie 2 ab.

Der weitere Weg via Höchstädtplatz durch die Brigittenau und den Alsergrund wird auf jenen Schienen erfolgen, über die derzeit die Linie 33 kurvt. Diese bleibt prinzipiell bestehen, wird aber verkürzt. Der 33er wird künftig nur mehr vom 20. Bezirk bis zum Franz-Josefs-Bahnhof fahren.

Keine Anbindung an U2

Die neue Linie 12 ermöglicht auch den Umstieg auf drei U-Bahnen, also U1, U4 und U6. Später wird sich auch noch die in Bau befindliche U5 zu dieser Runde gesellen. Nicht vorgesehen ist eine Anbindung an die U2, obwohl die Endstation Hillerstraße nicht weit von der U-Bahn-Station Messe/Prater entfernt liegt. Technisch sei dies nicht umsetzbar gewesen, hieß es heute.