Lost Places: Auf der Suche nach verborgenen Zeitkapseln

Wer Flugzeuge mag, dessen Augen gehen über, wenn er die graue Halle am hinteren Ende des Vöslauer Flugplatzes (NÖ) betritt. Ein paar Hobbypiloten haben sich hier dank einer Sondergenehmigung einquartiert, um an ihren historischen Maschinen zu schrauben. Gleich am Eingang: Eine immer noch flugtaugliche Piper Cub, daneben ein Boeing-Stearman-Doppeldecker der US Navy.