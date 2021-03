Die geheimen Katakomben im Wiener Volksgarten

An warmen Sommertagen ist der Theseustempel im Wiener Volksgarten ein beliebtes Ziel von Einheimischen wie Touristen gleichermaßen. Was nur wenige wissen: Unterhalb des Zierbaus im Stile eines griechischen Tempels befinden sich weit verzweigte Katakomben, in denen bis Mitte des 19. Jahrhunderts römische Büsten, Grabsteine und Inschriften aus der kaiserlichen Sammlung ausgestellt wurden.

Herausgefunden haben das die Autoren Robert Bouchal und Johannes Sachslehner, die sich auf die Erforschung so genannter Lost Places spezialisiert haben.