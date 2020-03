Neuerscheinung: Ein Wien-Buch, das wehtut

Etwa ein riesiges Netz an Kellergängen unter dem Palais Chotek im 9. Bezirk. Die Autoren waren sich nicht zu schade, die finsteren Gänge, die früher einmal als Weinkeller dienten, selbst zu erforschen. Einzelne Flaschen lagern immer noch dort. Im Zweiten Weltkrieg suchten Menschen dort bei Bombenangriffen Zuflucht. Gasmasken-Filter und Aufschriften zeugen noch davon.

Einige weitere Kapitel des Buchs beschäftigen sich mit den düsteren Hinterlassenschaften der NS-Zeit. Etwa den Saurerwerken in Simmering, wo KZ-Zwangsarbeiter Wehrmachtsfahrzeuge bauen mussten. Oder der Anstalt am Spiegelgrund, wo kranke und behinderte Kinder bei medizinischen Versuchen gequält und getötet wurden. Tragisch ist auch die Geschichte des jüdischen Friedhofs in Währing, wo Nazi-Rassenkundler Skelette als Untersuchungsmaterial ausgaben ließen.