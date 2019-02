Lost Places - Geisterhäuser in den Alpen

Immer, wenn ihn das Jagdfieber packt, steigt Stefan Hefele in seinen Campingbus und fährt los in die Alpen. Am ehesten wird er in Italien fündig, gefolgt von Frankreich. „ Österreich, die Schweiz und Deutschland sind aufgeräumter“, sagt Hefele. Da lässt man Gebäude nicht einfach so verfallen. Zuvor hat er sich tage- und wochenlang im Internet und auf Google Maps schlau gemacht und sich so schon einmal virtuell Stück für Stück weitergearbeitet. Doch ob eine Suche Top oder Flop wird, sieht er immer erst an Ort und Stelle.

Geheimgehalten

Wo genau er auf seiner Suche nach verlorenen Schätzen fündig geworden ist, verrät er allerdings nicht. Seine Ortsangaben bleiben eher vage. Um nicht einen „Ruinentourismus“ anzufachen, der die Zerstörung dieser kostbaren Orte noch schneller vorantreibt.