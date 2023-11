Derby-Stimmung im Gericht: Watschen für angeblichen Rapid-Fan

Man hat es nicht leicht als Fußballfan in Wien: Höfliches Fan-Geplänkel gibt es unter den Anhängern von Rapid und Austria keines. Schon eher wird mit den Fäusten gesprochen. So wie am 3. September in der Generali Arena.

Zumindest bei Teilen der Zuschauer spielte das Match Austria Wien vs. Austria Klagenfurt eine untergeordnete Rolle. Hatte man doch im Hardcore-Fansektor der Austria einen mutmaßliche Rapid-Anhänger ausgemacht. Der 15-jährige Bursche verließ das Stadion mit Nasenbluten und eindeutigen Worten zum Abschied: "Beim nächsten Mal bring ich dich um!"