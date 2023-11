Lebenslange Haft nach Doppelmord: "Es hätte jeden von uns treffen können"

Am 1. Jänner wurde das erste Opfer, ein 74-Jähriger, tot in seiner Wohnung aufgefunden. Nur wenige Tage später, am 7. Jänner, drang er ins Haus einer 31-jährigen Mutter ein. Der Ehemann fand die Leiche der Frau einen Tag später. "Er hat zwei Leben auf die brutalste und abscheulichste Weise ausgelöscht", sagt die Staatsanwältin. Und: "Es hätte jeden von uns treffen können."

Nun, bei seiner Verhandlung, spricht Wojciech M. (vertreten von Astrid Wagner) so leise, dass man ihn kaum versteht. "Ich weiß gar nichts", sagt er. "Es ist alles wie ein Alptraum."