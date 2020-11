Der Gemeindebau soll besser sozial durchmischt werden

Dem Vernehmen nach soll die Kooperation zwischen Wohn-Ressort und den grünen Planungsstadträtinnen Birgit Hebein und vor allem Maria Vassilakou durchwegs gut funktioniert haben. Die große Unbekannte ist, welche Schwerpunkte Hebein-Nachfolgerin Ulli Sima in den nächsten Jahren setzen will. „Niemand weiß“, heißt es in Rathaus-Kreisen, „wie sie sich in ihrem neuen Ressort neu erfinden wird.“