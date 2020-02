Der DC Tower 2 musste umgeplant werden

Einen Felsen hätten sie symbolisieren sollen. Einen, in den der Blitz eingeschlagen hat und der deshalb in zwei Teile zerbrochen ist. Das hatte sich zumindest der Architekt des DC-Tower-Ensembles so überlegt. Aber daraus wird nun doch nichts, wie der Standard berichtete.

Denn der Fachbeirat für Stadtplanung und Stadtgestaltung hat befunden, dass die S+B Gruppe, die die DC Towers 1, 2 und 3 auf der Donauplatte plant, den Entwurf des DC 2 neu überdenken soll. Statt des kleineren, stilgleichen dunklen Zwillingsturms des französischen Architekten Dominique Perrault, soll nun ein optisch ganz anderer Turm gebaut werden.