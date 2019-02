Höchstes Holzhochhaus: Im Juni ziehen erste Mieter ein

84 Meter, 24 Stockwerke und ein 70-prozentiger Holzanteil – so lauten die Eckdaten des größten Holz-Hochhauses Österreichs, das Caroline Palfy mit Investor Günther Kerbler an der U-Bahnstation Seestadt Aspern realisiert.

Vor fünf Jahren hat sie das Konzept entwickelt, im Juni soll nun die erste Teileröffnung stattfinden.

„Wir sind ein bisschen in Verzug“, räumt Palfy am Beginn der Presseführung ein. „Eigentlich hätte es März sein sollen. Aber wir sind die Ersten, die mit Holz in die Höhe gehen, wir arbeiten an einem Prototyp, da muss in der Bauphase einiges angepasst werden.“