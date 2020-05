Krawallnacht hinter der Hofburg

Es gab neun Festnahmen wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie Hunderte Anzeigen und Identitätsfeststellungen: So lautete Freitagnacht die Bilanz der Protestaktionen gegen den Akademikerball in der Wiener Hofburg.

Der von der FPÖ Wien organisierte Ball firmierte im Vorjahr noch offiziell unter der Ägide des Wiener Korporationsrings. Nach heftigen Protesten wurde das Treffen von deutschnationalen Burschenschaften und rechtspopulistischen Politikern aus dem In- und Ausland dieses Jahr umbenannt.

Nichtsdestotrotz kam es auch heuer wieder in der City zu wüsten Szenen. Dabei begannen die Kundgebungen der Ballgegner Freitagabend zunächst noch friedlich: Gegen 18 Uhr setzte sich ein Zug von rund 1200 Demonstranten von der Uni Richtung Stephansplatz in Bewegung. Der Versuch, zu den Flüchtlingen in der Votivkirche vorzudringen, die Freitag abermals in den Hungerstreik getreten waren, schlug fehl. Zu stark abgesichert war das Gotteshaus.

Bilder von den Demos in der Wiener Innenstadt