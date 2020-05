Rechte tanzen wieder in Hofburg

Der Ball werde 2012 zum letzten Mal in der Hofburg statt finden, verlautbarte Ende 2011 die Betreibergesellschaft der luxuriösen City-Location. Doch die Gegner des Balls konnten sich nur kurz über ihren Erfolg freuen: Denn vom Rausschmiss der Burschenschafter aus der Hofburg ist mittlerweile keine Rede mehr. Am 1. Februar 2013 geht dort der 1. Wiener Akademikerball über die Bühne. Was am ersten Blick wie eine Ballnacht für Uni-Absolventen aussieht, ist freilich nicht mehr als die Neuauflage des WKR-Balls unter anderem Namen. Nur, dass diesmal statt dem WKR offiziell die FPÖ Wien als Veranstalter auftritt. „Der Wiener Akademikerball [...] gibt uns Korporierten die Möglichkeit, auch 2013 wieder in den prunkvollen Sälen der Wiener Hofburg zu feiern und zu tanzen“, lässt FPÖ-Gemeinderat Udo Guggenbichler in einer Einladung wissen (siehe Faksimilie). Der Burschenschafter organisierte in den vergangenen Jahren für den WKR den Ball und scheint auch jetzt als Obmann des Wiener Akademikerball-Ballausschusses auf.