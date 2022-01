Das letzte Wochenende: Tizian im Kunsthistorischen Museum

Anhand von mehr als 60 Gemälden des Alten Meisters und einiger Zeitgenossen soll die hohe Bedeutung der Frau in der venezianischen Malerei des 16. Jahrhunderts in der Ausstellung nachvollziehbar gemacht werden.

Besucherinnen und Besuchern dürften die Bildnisse Tizians (um 1488-1576) nicht ganz neu sein, verfügt das KHM doch in seiner Gemäldegalerie über einen reichen Bestand seiner Werke - allerdings: "Das Frauenbild, das er neu geschaffen hat, ist es wert, die grandiosen Bilder unter diesem Aspekt noch einmal zu betrachten", betonte Haag damals bei der Ausstellungspräsentation. Außerdem wurden die eigenen Schätze um Leihgaben etwa aus dem Metropolitan Museum of Art in New York, dem Pariser Louvre, dem Prado in Madrid oder den Gallerie dell'Accademia in Venedig ergänzt. Die Stärke der Ausstellung bestehe somit "in einer noch nie da gewesenen Verdichtung des Frauenbilds aus der Zeit Tizians".