Tizian im Kunsthistorischen Museum: Dies Bildnis ist bezaubernd schön

Auch die Hintergründe der „Belle Veneziane“, die im Auftaktsaal der Schau strahlen dürfen, sind komplex: Ferino-Pagden argumentiert, dass diese Bildnisse von Frauen – oft mit blonden Haaren, was dem Ideal der Zeit entsprach – überwiegend Bräute darstellen, und eher selten, wie oft angenommen, Kurtisanen oder Edelprostituierte. Dass Tizian, gewissermaßen als Lockangebot für Auftraggeber, auch „Fantasieschönheiten“ erfand und diese je nach Wunsch anders ausstattete, zeigt ein Bildertrio, in dem die berühmte „Junge Frau im Pelz“ aus dem KHM (1534–’36) Damenbildnissen gegenübergestellt ist, in denen ganz offensichtlich dasselbe Modell in unterschiedlichem Gewand zu sehen ist.