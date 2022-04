Das "La Grande Dame" zieht vom Augarten in den Vorgarten

Neu ist, dass die Steaks nicht pro Person, sondern für mehrere bestellt werden können. Ein ganzes Chateaubriand zum Beispiel. Auch beim Fisch – etwa mit einem ganzen Wolfsbarsch in Salzkruste – will er das so machen. „Das Essen kommt auf den Tisch und ist für alle da“, sagt Sendlhofer.

Ein „Hideaway“ soll das Lokal sein, Anlaufstelle für all jene, die in dem Viertel arbeiten oder wohnen und am Abend noch Ausklang finden wollen.

Ein Rückzugsort könnte auch das zweite Lokal sein, das der Gastronom im Mai eröffnet. Sendlhofer, gebürtiger Kapfenberger, zieht es – auch – zurück in die Heimat.

In Kranach in der Südsteiermark hat er sich um eine alte Buschenschank umgeschaut, der Knappenhof am Eichberg ist es geworden. Bisher ein traditionelles Landgasthaus in bester Lage soll der Knappenhof als zweite Filiale von „Lyo“ eröffnet werden.