Strandfeeling und DJs für den Wiener Ambrosigarten

Für die musikalische Untermalung werden Life-DJs sorgen, die sonst in der Wiener Clubszene unterwegs seien. „Wir setzen aber auf easy listening, also gemütliche Musik für den Nachmittag“, so Wiener.

Optisch soll die „La Grande Dame“ nicht nur vom historischen Ambiente profitieren. Die namensgebende Platane soll in rotes, gelbes und blaues Licht getaucht werden.

In den anderen Bäumen werden Lampions aufgehängt – als „perfekte Motive für Instagram-Fotos“. Für das angestrebte Strand-Feeling sollen außerdem Kerzen in Behältern mit Sand sorgen.

Picknick angedacht

Selbst wenn nach der lang ersehnten Gastroöffnung großer Ansturm beim Lokal herrscht, werden alle auf ihre Kosten kommen. Denn wer als Gast auf den beiden Terrassen keinen Platz findet, dem wird ein Picknick- Angebot zur Verfügung gestellt.

„Die wird es in unterschiedlichen Preisklassen geben“, sagt Sendlhofer. Abhängig unter anderem davon, ob man sich für Champagner oder antialkoholische Getränke entscheide.