Das Kino im Augarten geht, die Gastro bleibt

Seit 2012 gibt es die Sommerküche vom Grünstern beim Kino am Augartenspitz. Regional, saisonal und bio war immer schon das Thema, heuer wollte man noch eine Stufe weitergehen: Auf der Karte steht nur, was auch selbst angebaut wurde - und zwar in Wien. Verarbeitet wird das alles zu Salaten, Aufstrichen, Weinen und Säften.