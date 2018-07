Wie Augarten Porzellan glänzen will

Augarten werde schon jetzt weltweit in vielen Märkten verkauft, allerdings fehlt es an der richtigen Struktur und einem maßgeschneiderten Sortiment. „So lässt es sich schwer bewerben, da muss ein Konzept her“, sagt der Vertriebsexperte. Er will im Ausland mit verlässlichen Partnern zusammenarbeiten und auch Shop-in-Shop-Lösungen anbieten. Ein Ziel ist es, im Warenhaus KaDeWe in Berlin vertreten zu sein.

Augarten Porzellan soll in den vergangenen Jahren selten bis gar nie schwarze Zahlen geschrieben und nur durch Grossniggs Liebe zu dem Traditionsunternehmen (sowie entsprechende Finanzierung) überlebt haben. Auch das soll sich ändern. Eccli rechnet damit, heuer eine schwarze Null zu erreichen und ab nächstem Jahr profitabel zu sein. Bisher betrugen die Verluste einige hunderttausend Euro pro Jahr, 2019 will man „einige“ hunderttausend Euro im Plus sein.

Der Umsatz liegt derzeit bei rund vier Millionen Euro und soll bis 2022 sechs bis sieben Millionen Euro ausmachen. Sollte die „weiße Linie“ ein durchschlagender Erfolg werden, könnte der Umsatz sogar deutlich höher steigen, meint Eccli. Proportional mit dem Umsatzwachstum würde auch die Zahl der Mitarbeiter von derzeit 63 auf 80 zulegen. Bei den Kosten und der Effizienz in der Produktion sei noch viel zu holen. Hochqualifizierte Mitarbeiter würden derzeit noch zu viele Tätigkeiten erledigen, die auch weniger qualifizierte erledigen könnten. Die Wege müssen verkürzt und Produktionskosten durch größere Losgrößen gesenkt werden.

Eine der ersten Veränderungen ist schon in Kraft getreten: Das Augarten-Museum ist nun auch sonntags geöffnet, wovon der Shop profitiert. Bei der Zielgruppe gilt es nachzuschärfen. „Wir haben bisher unsere Käufer älter eingeschätzt, als sie tatsächlich sind“, sagt Eccli. Viele der Interessenten seien Anfang 30. Millionen-Gewinne wird man mit Augarten jedoch nie machen. „Dafür ist die Gewinnmarge zu gering.“ Die hohen Produktionskosten rühren von der Handarbeit, 60 bis 70 Prozent entfallen auf diese. Angst vor Jobverlust müsse niemand haben, vielmehr sei es schwierig, Nachwuchs zu finden. „Eine so spezielle Ausbildung zu machen, für die es in Österreich dann nur wenige Arbeitgeber gibt, ist für viele nicht ideal.“ Laufend müsse das Wissen der älteren Mitarbeiter an die Jungen oder die Neueinsteiger weitergegeben werden.