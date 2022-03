Foto Wien rückt Ambrosi-Garten in den Fokus

Bärlauch-Geruch wabert über die Wege, an den Bäumen sind Knospen zu sehen, Vögel zwitschern. Kurzum: der Augarten wacht auf. Und mit ihm ein Teil, der in den vergangenen Jahren in einen tiefen Dornröschen-Schlaf gefallen ist.

Im Ambrosi-Garten – das ist jene gut hinter Hecken und Mauern verstecke Fläche im nordöstlichen Eck des Parks – werden Prospekte ausgeladen und Wegweiser montiert. Ab Mittwoch befindet sich hier die Zentrale des groß angelegten Festivals „Foto Wien“.

Dafür genutzt wird der Garten selbst. „Draußen werden wir Foodtrucks haben, damit ein richtiges Festival-Gefühl aufkommt“, sagt Kuratorin Verena Kaspar-Eisert im Gespräch mit dem KURIER.