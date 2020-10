Das endgültige Ende von Ursula Stenzels Polit-Karriere

Das ging sich nicht einmal annähernd aus: Die kurzfristige Installation der prominenten Politikerin als Spitzenkandidatin konnte nicht verhindern, dass die Blauen auch in der Innenstadt ein Debakel erlebten. Mit einem Minus von 13,9% fielen sie von Rang drei auf Rang fünf zurück und halten nur mehr bei 4,85 Prozent.

Wechselvolle Karriere

Damit ist die wechselvolle Polit-Karriere der 75-jährigen ehemaligen ORF-Journalistin zu Ende. 1996 wurde sie von der ÖVP als Kandidatin für die EU-Wahl in die Politik geholt. In Folge wurde sie ÖVP-Fraktionsleiterin im EU-Parlament. 2005 kandidierte sie dann erfolgreich für ÖVP für das Amt der Bezirksvorsteherin in der Inneren Stadt. Das blieb sie zehn Jahre lang.