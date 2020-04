Coronavirus: Öffi-Benutzer müssen Maske selbst mitbringen

Anders als im Supermarkt, wo in der Regel Masken an die Kunden abgegeben werden, müssen Öffi-Benutzer selbst dafür sorgen, dass sie ab kommender Woche einen Mundschutz oder zumindest ein Tuch oder einen Schal dabei haben. In den Stationen der Wiener Linien werden keine Masken ausgeteilt: „Wir werden die Fahrgäste lediglich mit Durchsagen, Aufklebern und Info-Anzeigen darauf hinweisen, dass sie einen Schutz brauchen“, sagt eine Sprecherin.