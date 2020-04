Schramböck will Schutzmasken-Produktion in Österreich hochfahren

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck ( ÖVP) will die inländische Produktion von Schutzmasken anwerfen. "Wir können nicht riskieren, dass wir jene, die an der Front stehen" - also Ärzte, Gesundheitspersonal etc. - "in Gefahr bringen", erklärte Schramböck bei einer Pressekonferenz am Samstag.

Stolz präsentierte die Ministerin die erste in Österreich - nämlich in Vorarlberg - produzierte Maske. Dies sei ein wichtiger Schritt in Richtung Autarkie.