Schutzmasken: Warum der Nachschub aus China stockt

Vertrauen schlecht, Kontrolle besser

Allerdings liegt es nicht an der Verfügbarkeit oder an Pekings vermuteter „Maskendiplomatie“, also dem Verdacht, dass aus geostrategischen Interessen selektiv vorgegangen würde. Für die Verzögerung scheinen gegenwärtig vor allem Qualitätsmängel chinesischer Produkte verantwortlich zu sein.

In China würden Flugzeuge, die medizinisches Material transportieren, momentan verzögert abgefertigt, hieß es aus dem Kanzleramt auf Nachfrage des KURIER. Das asiatische Land, der mit Abstand wichtigste Produzent von Masken weltweit, hat nämlich selbst Qualitätskontrollen eingeführt, bevor die Massenprodukte auf die Reise geschickt werden.