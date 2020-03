Coronavirus bringt Versorgung in den Ordinationen durcheinander

Wie viele der rund 950 Wiener Zahnarzt-Praxen jetzt geschlossen haben, ist unklar. „Wir erheben das seit Mittwoch“, sagt Claudius Ratschew, Präsident der Wiener Zahnärztekammer. „Wir bemühen uns um eine Lösung, dass pro Bezirk zumindest eine Praxis offen hat.“

Massive Engpässe bei der Lieferung von Hygienematerial seien ein Grund, warum derzeit manche Ordinationen geschlossen seien. „Ohne entsprechender Ausstattung kann man einfach nicht arbeiten. Außerdem gibt es seitens der Wiener Landesregierung immer noch keine Infos für uns, wo und wie positiv getestete Menschen zahnärztlich behandelt werden sollen“, kritisiert der Standesvertreter. Dafür seien jedenfalls besondere Sicherheitsvorkehrungen erforderlich.

Patienten rät Ratschew, nicht dringliche Behandlungen nach Möglichkeit zu verschieben. Allen voran Eingriffe wie Mundhygiene, die mit einer höheren Ansteckungsgefahr für den Arzt verbunden sind. „Relativ problemlos weiterhin machbar sind hingegen Eingriffe wie Zähneziehen oder die Behandlung von Entzündungen.“Patienten, die nicht gleich eine offene Ordination finden, rät er zu Geduld. „Wir haben aktuell einfach eine Krise.“

Scharfe Kritik

Zu Wort melden sich auch Mediziner von der Basis: „Es tut mir ungeheuer weh, wenn die Patientenanwältin Leute wie uns kritisiert, die das System aufrechterhalten“, sagt Walter Augustin, Zahnarzt in Wien-Simmering. Es sei kein Wunder, dass die Kollegen zusperren würden, wenn kein Desinfektionsmittel und keine Schutzmasken mehr geliefert würden.

Selbst hat Augustin seine Ordination noch offen. „Aber es kommt kaum jemand, die Patienten haben ja auch Angst vor einer Ansteckung.“ Komme jemand mit schwereren Problemen, etwa einem Abszess, würde er natürlich behandelt werden, versichert er.

Wahlärzte

Auch Wahlärzte sind gezwungen, ihre Praxis zu schließen, weil hier die Patienten ausbleiben: „Dies wird wohl länger so bleiben: Das Geld der Menschen ist bereits knapp, wird knapper“, schildert eine Wahl- und Kassenärztin aus Wien-Neubau.

Andere befürchten, dass Patienten die aktuelle Debatte dahingehend missverstehen, dass man auch jetzt noch mit relativ banalen medizinsichen Problemen in die Ordination gehen kann. Dies würde aber das Infektionsrisiko für die Ärzte und ihre Mitarbeiter massiv erhöhen. „Die Botschaft an die Patienten muss jedenfalls lauten: Kommen Sie nicht persönlich zu uns in die Ordination. Melden Sie sich telefonisch oder per Mail in der Arztpraxis“, betont Arzt Wolfgang Mückstein, Leiter von Medizin Mariahilf im 6. Wiener Bezirk. Höchstens bei akuten Schmerzen sei der Weg in die Praxis angebracht.