Schutzmasken: Produktion kommt nicht nach

An der Tür der Alten Feldapotheke am Wiener Stephansplatz hängt bereits in mehreren asiatischen Sprachen die Info, dass Atemschutzmasken ausverkauft sind. „Leider“, sagt eine Mitarbeiterin. Man hätte den Absatz in diesem Segment sicher um ein paar Hundert Prozent steigern können, wäre der Nachschub nicht ausgeblieben.

In vielen heimischen Apotheken heißt es derzeit „bitte warten“. Wegen der außergewöhnlich hohen Nachfrage nach Schutzmasken komme es zu Engpässen, bestätigt die Apothekerkammer am Montag dem KURIER. An einzelnen Standorten seien aber noch Masken verfügbar. Die Pharma-Großhändler bemühen sich um Nachschub, verweisen aber auf die Hersteller, die derzeit mit der Produktion nicht nachkommen. Wann und in welcher Menge nachgeliefert werde, sei schwer zu sagen, heißt es.