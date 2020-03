Vorrang für Spitäler und Ärzte: Rendi-Wagner über Corona-Krise

Tag 4. Österreich auf Notbetrieb. In Tirol gibt es eine generelle Quarantäne. Alsbald ist es nicht mehr erlaubt, in Parks und auf Spielplätze zu gehen. Die Wiener Stadträtin Kathrin Gaal ist positiv auf Corona getestet, sie befindet sich in Quarantäne.

Wie SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, die ja selbst Ärztin ist und auch Gesundheitsministerin war, die aktuelle Situation einschätzt und welche Maßnahmen von der SPÖ politisch mitgetragen bzw. gefordert werden, erklärte sie mit Klub-Vize Jörg Leichtfried im "Roten Foyer".