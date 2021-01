Corona: Seniorenheime bleiben Pandemie-Brennpunkt

Wie kommt das Virus überhaupt ins Altersheim?I

ndem es von Besuchern, dem Personal oder den Bewohnern selbst ins Haus gebracht wird. Derzeit ist es Alters- und Pflegeheimbewohnern erlaubt, einmal pro Woche Besuch (ausschließlich mit negativem Antigen-Test und FFP2-Maske) von einer Person zu empfangen. Weil das schon sehr restriktiv ist, wie man im Büro von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) betont – und man die Vereinsamung der Bewohner verhindern will – sind derzeit keine Verschärfungen geplant.

Welche Rolle spielt das Pflegepersonal bei den Infektionen?

Dass es das Personal mit den Regeln nicht allzu genau nehmen würde, weist Thomas Wochele, Ärztlicher Leiter bei der Caritas Wien, zurück: „Die Mitarbeiter sind extrem engagiert und leisten seit dem Frühjahr Enormes. Sie können nichts dafür, wenn sie sich regelmäßig testen lassen, symptomfrei zur Arbeit gehen und jemanden anstecken. Ein Restrisiko bleibt bestehen.“

Wird zu wenig geimpft?

Die Durchimpfung der Heime hat derzeit oberste Priorität, laut Gesundheitsministerium ist der Großteil in der ersten Runde bereits durchgeimpft. Im Februar folgt Runde zwei. Offenbar gibt es aber noch Lücken: „Für mit ist unverständlich, dass es in Wien Seniorenheime gibt, in denen die erste Impfung erst im Februar erfolgen soll“, sagt Pilz.

Wie kann man die Heime besser schützen?

„Letztlich hat man nur die Wahl zwischen schlechten Lösungen“, sagt Mediziner Wochele. Angesichts der Bedrohung durch die neue Virus-Mutation sind engmaschigere Tests der Mitarbeiter naheliegend. Laut aktueller Verordnung benötigt jeder Mitarbeiter in einem Heim ein negatives Testergebnis, das nicht älter als drei Tage ist. Davor war ein Test einmal pro Woche vorgeschrieben. Experten kritisieren, dass in der Verordnung der Antigen- und der PCR-Test gleichgestellt sind. Ersterer würde zwar schneller ein Ergebnis liefern, es gebe aber Hinweise, dass sich damit eine Infektion mit der neuen Virusmutation nicht so gut aufspüren lässt. „Die Frage ist, ob nicht deutlich mehr Erkrankte mit den PCR-Tests entdeckt werden könnten“, sagt Markus Mattersberger vom Verein Lebenswelt Heim. Das Gesundheitsministerium will das so nicht stehen lassen: Bei regelmäßigen Tests würden sich Antigentests besser eignen, weil das Ergebnis schneller vorliegt und man nicht auf eine Laborauswertung warten muss. Die in den Pflegehäusern eingesetzten Antigentests seien zudem von höchster Qualität.