Schon 603 Wiener Schulklassen in Quarantäne

Ein gelungener Start ins das neue Schuljahr sieht vermutlich etwas anders aus: In Wien sind mittlerweile (Stand Donnerstag) bereits 603 Schulklassen wegen positiver Corona-Fälle in Quarantäne, zeigen Daten aus dem Bildungsministerium. Das entspricht knapp fünf Prozent aller Schulklassen in der Bundeshauptstadt.

Zum Vergleich: In Niederösterreich mit einer ähnlich großen Bevölkerung sind es gerade einmal 91 Klassen, die gesperrt sind, in Salzburg gar nur eine. Daten aus anderen Bundesländern lagen vorerst nicht vor.

Das entfacht Diskussionen, wie es zu diesem enormen Gefälle kommt – und ob der Bundeshauptstadt womöglich das Pandemie-Management an den Schulen entgleitet.

Im Büro von Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) weist man das zurück. Zwar sei die Rate der positiven PCR-Tests an den Wiener Schulen höher als in anderen Bundesländern, aber nicht um so viel höher als dass sich daraus der enorme Unterschied bei den Klassenschließungen erklären ließe, sagt ein Sprecher.