Commerzialbank-Pleite: FPÖ schießt sich auf Gaal ein

Die Commerzialbank-Pleite im Burgenland sorgt einmal mehr für politische Kontroversen in Wien. Wie berichtet, hat der Prokurist der Wiener gemeinnützigen Baugesellschaft EGW Heimstätte, die aufgrund der Pleite um 30 Millionen Euro bangt, in seiner Einvernahme ausgesagt, man habe noch kurz vor dem Ende des Geldinstituts 2020 das Veranlagungsvolumen massiv ausgeweitet. Nach 15 Jahren Zusammenarbeit habe man der Bank „einfach vertraut“, so der Mitarbeiter.