Christoph Chorherr: „Die Grünen müssen noch radikaler werden“

Sie wirken trotzdem noch kämpferisch. Wird es Ihnen gelingen, sich zurückzunehmen?

Ich werde nicht von außen hineinkeppeln. Das ist widerlich. Ich habe Pläne mit NGOs, der Städtebau wird mich nicht loslassen und ab Herbst habe ich eine Bäckerei.

Kommende Woche mache ich eine Tür zu. Es werden sich viele andere öffnen.

Rückschau und Ausblick

Christoph Chorherr (58) war ab 1991 nicht amtsführender Stadt-rat in Wien. 1996 wechselte er in den Gemeinderat und fungierte ein Jahr als Bundessprecher der österreichischen Grünen. 1997 wurde er in Wien Klubobmann. 2004 übernahm Maria Vassilakou, Chorherr blieb einfacher Mandatar. Im Herbst kündigte er an, von Berufspolitiker auf Biobäcker umzusatteln.

Gemeinderat Peter Kraus folgt Chorherr als Wohn- und Planungssprecher nach. Das frei werdende Mandat übernimmt die Neubauer Bezirksrätin Ursula Berner.