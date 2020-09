Causa Sigi Maurer: Bierwirt dürfte festgenommen worden sein

Ein betrunkener Mann, der Passanten anpöbelte: Turbulente Szenen spielten sich Donnerstagabend in der Strozzigasse in Wien-Josefstadt ab. Ein Mann wurde vorläufig festgenommen – pikantes Detail: Es könnte sich dabei laut einem online-Bericht von „heute“ um jenen Bierwirten handeln, der die Grün-Politikerin Sigrid Maurer mit obszönen Nachrichten belästigt haben soll.

Auf KURIER-Anfrage bestätigt die Wiener Polizei, dass es gegen 19 Uhr einen Einsatz in der Strozzigasse gab – und zwar direkt vor dem Lokal des besagten Bierwirten. „Der Verdächtige soll betrunken gewesen sein. Er soll Passanten bedroht und genötigt haben, außerdem dürfte er eine Sachbeschädigung begangen haben“, beschreibt ein Sprecher der Wiener Polizei. Eine Glastür des Nachbarhauses sei zu Bruch gegangen, dabei dürfte sich der Verdächtige auch selbst verletzt haben.

Die Identität des Verdächtigen könne man freilich nicht bestätigen, heißt es seitens der Polizei. Der Einsatz sei jedenfalls vor dem Craft-Beer-Lokal über die Bühne gegangen. Der Tatverdächtige wurde vorübergehend festgenommen.

Der mysteriöse "Willi"

Besagter Craft-Beer-Wirt machte erst vor wenigen Tagen Schlagzeilen: Er hatte ja von Anfang an bestritten, die obszönen Nachrichten an Sigrid Maurer selbst verfasst zu haben. Zuletzt zauberte er einen neuen Beschuldigten aus dem Hut – ein gewisser „Willi“ hätte die Zeilen verfasst. Im Juli habe er in seinem Postkasten ein „Bekennerschreiben“ des wirklichen Verfassers gefunden. Darin habe sich „Willi“ für den „Blödsinn“ – also die Nachrichten an Maurer – entschuldigt.