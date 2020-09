Heute Urteil in der Causa Sigi Maurer erwartet

Mittlerweile haben sämtliche Beteiligte eine gewisse Routine: Es ist immerhin der vierte Termin im Landesgericht für Strafsachen in Wien. Wenn auch diesmal erstmals mit Maske.

Die grüne Klubobfrau Sigi Maurer steht ab 10 Uhr wegen übler Nachrede und Kreditschädigung vor dem Richter in Saal 203. Mehr als zwei Jahre ist es her, dass Maurer zwei Facebook-Nachrichten veröffentlichte, die sie erhalten hat. Dafür wurde sie geklagt.

Und seither hat sich in der Thematik auch politisch sehr viel getan. Erst vor Kurzem präsentierte Maurer gemeinsam mit Justizministerin Alma Zadic das Paket gegen Hass im Netz, das aktuell in Begutachtung ist. "Stolz", sei sie darauf, sagt Maurer in einem Video, das sie vor wenigen Tagen dazu veröffentlichte. Künftig soll es dadurch leichter sein, sich gegen Hass im Netz, auch gegen herablassende Nachrichten, zu wehren.

Maurer selbst bringt das nichts mehr. Doch sie hofft auf einen Freispruch.

Urteil aufgehoben

Im ersten Verfahren wurde sie schuldig gesprochen und zu 7.000 Euro Geldstrafe verurteilt - das Oberlandesgericht hob dieses Urteil allerdings auf. Das Verfahren musste wiederholt werden.

Bierwirt L., der Maurer geklagt hatte, berichtete seit Veröffentlichung seines Namens über einbrechendes Geschäft. Er bestreitet, die Nachrichten verfasst zu haben, schiebt die Schuld auf seine Gäste. Wer tatsächlich der Urheber der Nachricht war, ist bis heute nicht geklärt.

Er klagte Maurer mit Hilfe seines Rechtsanwalts Adrian Hollaender außerdem auf Unterlassung. Die Politikerin hatte ihn als "Arschloch" bezeichnet. Dieses Verfahren ist am Bezirksgericht Josefstadt anhängig.