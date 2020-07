Darf man jemanden "Arschloch" nennen?

Dass Sigi Maurer und Bierwirt L. keine Sympathien für einander hegen, ist kein Geheimnis. Nach der Veröffentlichung einer Nachricht, die vom Facebook-Account des Bierwirts an Maurer ging („Hallo, Du bist heute bei mir beim Geschäft vorbeigegangen und hast auf meinen Schw*** geguckt, als wolltest du ihn essen“), flogen nicht nur medial die Fetzen. Als sich der (unbeteiligte) Vorbesitzer des Bierlokals bei Maurer meldete und über Anfeindungen klagte, schrieb sie ihm via Facebook-Messenger: "Oh wow. Körperliche Drohungen wünsche ich natürlich nicht mal dem Arschloch. Tut mir leid!"

In der Verhandlung im Landesgericht für Strafsachen in Wien bestätigte Maurer, sich entsprechend geäußert zu haben. Ein Anlass für Bierwirt L., Maurer erneut zu klagen - diesmal auf dem Zivilrechtsweg wegen Beleidigung. Konkret wird ihr der Tatbestand des § 1330 ABGB vorgeworfen: Wenn jemandem durch Ehrenbeleidigung ein wirklicher Schaden oder Entgang des Gewinnes verursacht worden ist, so ist er berechtigt, den Ersatz zu fordern.

Entrüstung

Doch dafür fehlt die Grundlage, meint Maurers Anwältin Maria Windhager. Zwar handle es sich bei "Arschloch" eindeutig um ein Schimpfwort. "Doch das Setting dazu ist wichtig. Diese Aussage wurde in einer persönlichen Nachricht an eine Person getätigt." Zudem sei es bei der ungewöhnlichen Vorgeschichte als "Entrüstungsbeleidigung" zu verstehen - und das ist ein Entschuldigungsgrund.

Zudem sei Bierwirt L. gar nicht namentlich erwähnt worden - Fremde könnten also nicht auf ihn schließen. Und außerdem: Ein durchschnittlicher Beisl-Betreiber höre so etwas wohl öfter und fasse es nicht als Ehrenbeleidigung auf.