Cafetier-Dynastie Diglas eröffnet Feinkostladen: Erster Blick hinein

Der Automat in einer Nische des Gersthofer Markts, der bleibt. Das bedeutet: Die Grätzelbewohner können sich dort an Sonntagen oder zu später Stunde weiter mit Essen eindecken. Sonst ist an dieser Ecke des Markts aber alles anders.

Die Schiebetüre der früheren Fleischerei Bauer, ihres Zeichens Erfinderin besagten Lebensmittelautomatens, ist mit blickdichter Folie überklebt. Handwerker gehen ein und aus, Lieferanten stellen Kartons ab. „Diglas am Markt – Coming soon“ ist beim Eingang zu lesen.

Dieses „soon“ (Englisch für „bald“) ist schon in wenigen Tagen: Am 8. März eröffnen Markus und Elisabeth Schneider-Diglas in dem Geschäftslokal einen Feinkostladen mit angeschlossener Rösterei.

Damit wagt sich die Gastwirtdynastie in unbekanntes Terrain: Die Familienmitglieder betreiben in Wien zwar zusammengerechnet sieben Cafés sowie Restaurants und brauen Bier. Im Handel hat man sich aber noch nicht versucht.