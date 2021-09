Gersthofer Platzl findet endlich seinen Platz

Die Grünen bekamen dank ihren 10,6 Prozentpunkten einen Sitz im Finanzausschuss dazu. 5 Mandatare des 12-köpfigen Gremiums stammen von den Grünen, einer von den Neos. Die Grünen und die Neos stimmten für den Umbau und bekamen sechs Stimmen. Der Vorsitzende des Ausschusses, der grüne Klubchef Marcel Kneuer, entschied sich natürlich auch für den Umbau. Und siehe da - acht Monate später wird der umgebaute Platz gefeiert.

Pflanzenbeete wurden gepflanzt, außerdem gibt es die mittlerweile stadtbekannten Sitzgelegenheiten und einen Trinkbrunnen. Die schmalen Gehsteige wurden verbreitet, dadurch werden in Zukunft die Querungen über die Gersthofer Straße kürzer und sicherer. Außerdem sorgt in der Gentzgasse die Fahrbahnanhebung zwischen Marktgeschäften, Straßenbahnstationen und Supermarkt für mehr Sicherheit. Die fünf großkörnigen Ulmen werden erst im Spätherbst gepflanzt und auch ein Bücherschrank wird noch folgen.

Veränderungen zugunsten der Passanten

Wie groß die Veränderung ist, lässt sich laut Bezirk am besten beim Übergang von Markt und Straßenbahnstationen zum gegenüberliegenden Reformhaus Ecke Wallrißstraße beobachten: Wo sich früher Menschen nah am Fahrbahnrand drängen mussten, in Konkurrenz mit den Wartenden, den Ein- und Aussteigenden in der 10A-Station und jenen, die einfach nur vom Markt kommend die Gersthofer Straße weitergehen wollten, gibt es jetzt Platz für alle.

Fahrbahn-Aufdopplungen entschärfen die Gefahrenzone in der Gentzgasse beim Übergang zwischen Straßenbahnstation und Billa sowie dem Übergang beim Tchibo. Und die neue 10A-Station ist mit einer Wartehalle ausgestattet, so dass die Fahrgäste bei Schlechtwetter nicht mehr im Freien stehen müssen.

Durch die straßlichen Veränderungen soll Währing ein neues Zentrum bekommen und als Bezirk zusammenwachsen. Der nächste Streich ist der erste Gersthofer Straßenmarkt, für den man sich auch beim Eröffnungsfest anmelden kann. Der Flohmarkt wird am Samstag, 18. Sepember, von 10 bis 14 Uhr in der Salierigasse 35–41 stattfinden.