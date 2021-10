Aus für Traditionsgeschäft: Fleischerei Bauer wird zu „Diglas am Markt“

Die Fleischhauerei Bauer am Gersthofer Markt hat nur noch wenige Tage geöffnet. Am 1. November werden die Inhaber, Josef und Eva Bauer, das alt eingesessene Fachgeschäft mit der Nummer 7-11 zusperren. Denn die beiden gehen in Pension.

Lange leer bleiben werden die Räumlichkeiten aber nicht – ein Nachfolger mit prominentem Namen ist gefunden.

Ein Fleischer wird es aber nicht sein: „Wir hatten drei Bewerber, aber alle haben letztlich gesagt, dass ihnen das zu viel Arbeit ist“, sagt Josef Bauer im Gespräch mit dem KURIER.

Der 62-Jährige hat die Fleischerei in Gersthof im Jahr 2000 von seinem Vorgänger übernommen, bei dem er davor jahrelang mitgearbeitet hat. In der Branche ist Bauer seit seinem 14. Lebensjahr.

Eigene Backstube

Fleischwaren wird es in den Räumlichkeiten dennoch weiter geben. Dort wird nämlich eine Kaffeerösterei mit Feinkost einziehen.

Dahinter steckt niemand geringerer als Elisabeth und Markus Schneider-Diglas aus der berühmten Wiener Kaffeehaus-Dynastie. „Diglas am Markt“ wird das neue Lokal heißen.