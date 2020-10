Bezirksportrait Währing: Für immer auf Sommerfrische

Erstens: dem Bürgertum Ersatz für die schwindenden Gartengründe in den inneren Bezirken zu bieten. Und zweitens: eine Alternative zu den damals entstehenden teuren Zinspalästen zu schaffen.

Das Konzept kam an. Im Cottageviertel siedelten sich viele Promis an. Darunter: der Dramatiker Arthur Schnitzler in der Sternwartestraße 71 und der Schriftsteller Felix Salten in der Cottagegasse 37.