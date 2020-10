Mit Laptop statt Gebetsbuch auf der Kirchenbank

Es ist ein skurriler Anblick. Wo normalerweise Gebetsbücher hingehören, liegen Apple MacBooks, Kopfhörer und Leuchtstifte. Es ist mucksmäuschenstill. Stiller als in einer Bibliothek, eben wie in einer Kirche. Heilig wirkt der Ort im Moment nicht.

Studenten der Universität Wien haben sich am Montag mit ihren Lernsachen in den Kirchenbänken der Votivkirche breitgemacht. Sie nutzen die Kirche als Lern- und Aufenthaltsraum, weil wegen der Mindestabstände in den Hörsälen nicht alle Studierende die Vorlesungen vor Ort verfolgen können.

Schon vor dem Betreten bemerkt man links neben dem Eingang das Logo der Uni Wien auf einem Plakat, welches auf die coronabedingten Sicherheits- und Abstandsregeln samt Maskenpflicht aufmerksam macht. Gleich nach dem Kirchenportal ist ein Spender für Handdesinfektionsmittel platziert. „Wirkt“ steht darauf in Anspielung auf das Uni-Motto („Universität Wien wirkt. Seit 1365.“).