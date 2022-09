"Billa Pflanzilla" eröffnet in Wien: Schlange stehen für den veganen Supermarkt

Eine Kuriosität – zumindest für herkömmliche Supermärkte – bietet auch die Gemüse- und Obstabteilung. Statt auf Plastikverpackungen setzt man hier auf Produkte zum selbst abpacken: Vogerlsalat und Rucola etwa gibt es lose. Mit einer Greifzange können Kunden über die Menge selbst entscheiden. Und zwischen den Klassikern wie Radieschen und Paprika findet sich auch so manche Rarität: schwarze Trüffelkartoffeln aus Frankreich etwa.

Mehr als ein Trend

Der Schlange an der Kassa zufolge kommt das Konzept gut an. Zwei bis drei Produkte gehen mit fast jedem Kunden nach Hause. Marleen etwa nimmt vegane Gyoza, einen Eierersatz und eine Kakao-Guarana-Mischung mit. Seit fast 11 Jahren lebt sie vegan. Gefehlt habe ihr bisher nichts, sagt sie. Einige Extra-Schmankerl habe sie aber dennoch gefunden. „Für Anfänger kann so ein Geschäft den Umstieg aber deutlich erleichtern, da es viele vegane Ersatzprodukte bietet“, sagt sie. Außerdem sei es sehr angenehm, nicht jedes Produkt auf seine Inhaltsstoffe prüfen zu müssen, sondern darauf vertrauen zu können, dass hier alles vegan ist, sagt Marleen.

Bei Billa habe man mit dem Ansturm auf den Laden durchaus gerechnet. „Wir wissen mittlerweile, dass der Genuss von rein pflanzlichen Lebensmitteln kein Trend mehr ist, sondern eine nachhaltige Entwicklung in der Gesellschaft“, sagt Verena Wiederkehr, Head of Plant-Based Business Developement bei „Billa“.

Die ersten Kundinnen und Kunden, die mit ihren gebrandeten Jute-Sackerln aus dem Geschäft strömen, scheinen ihr jedenfalls recht zu geben.