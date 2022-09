Stadtstraße: Wiener Lobau-Protestcamp zieht ab

Bereits vergangene Woche wurde bekannt, dass ein Umzug geplant sei. Zuletzt war dieser für Montag, 18 Uhr angekündigt worden. "Wir wollen nicht darauf warten, wann die Stadt Wien uns hier polizeilich räumen lässt: Wir bleiben in Bewegung und setzen unseren Protest in anderer Form fort. Es ist einiges geplant", so Jutta Matysek, die Anmelderin der Versammlung.

Vorerst wollen die rund 100 Aktivistinnen und Aktivisten zur Zentrale der SPÖ Donaustadt am Kagraner Platz ziehen. Wie es danach weitergeht, ist noch offen. Nur eines steht fest: Dass der Protest weitergehen soll.

"Die Donaustadt mitten in der Energiekrise an den ölbetriebenen Autoverkehr zu fesseln, statt leistbare Öffis auszubauen, ist antisozial. Wir werden uns deshalb von neuen Orten aus mehr denn je dafür einsetzen,​​​ dieses Millionengrab zu verhindern. Wir hoffen, Ludwig ist schon gespannt", wandte sich Steinwender in einer Aussendung an den Wiener Bürgermeister.

Schlagkraft verloren

Der symbolische Kampf, der sich zwischen den Aktivistinnen und Aktivisten und der Stadt Wien seit etwas mehr als einem Jahr abspielt, hat sich mehrfach zugespitzt. Seinen Gipfel erreichte der Zwist im Februar, als das Protestcamp Hausfeldgasse von der Polizei geräumt wurde. Danach ging der Protest zwar weiter, die volle Schlagkraft allerdings war verloren.

Zuletzt habe sich die Situation immer wieder zugespitzt, heißt es aus der Bewegung. Eine anstehende Räumung seitens der Exekutive stehe bevor. Grund dafür seien "absurde Vorwürfe" über den Baumschnitt und irgendwelchen Plagen, die vonseiten der Stadtregierung an die Aktivistinnen und Aktivisten gerichtet wurden, sagt eine Sprecherin der Bewegung.