Biedermeierhaus neben Schönbrunn droht zu verfallen

Interessant in Meidling ist, dass das Bundesdenkmalamt im November 2022 das Haus unter Denkmalschutz stellen wollte. Doch bei einem Besuch war der Verfall schon zu groß, heißt es. Wohnbausprecher der Grünen Georg Prack kritisiert konkret, dass das Abdecken des Daches und die Zerstörung der historischen Fassade offenbar während der Phase der Unterschutzstellung des Gebäudes passiert ist und fordert ein Einschreiten der Baupolizei.

ie wiederum sagt, dass man derzeit nicht mehr machen könne. Und auch wenn das Haus nahe zum UNESCO-Weltkulturerbe Schönbrunn stehe, so liegt das Gebäude laut Flächenwidmungsplan nicht in einer Schutzzone. Es handelt sich, laut Scherer, um eine Pufferzone des Weltkulturerbes, die schützenswert wäre. Während auf der anderen Seite in Hietzing umfangreiche Ortsbild-Schutzzonen der Stadt gelten, gibt es diese nicht in Meidling.

Aus dem Büro der Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal (SPÖ) zeigt man sich gelassen: Dort rechnet man nicht mit einer Abriss-Zunahme, wie bei der Novellierung im Jahre 2018. Damals wurde es verboten Häuser, die vor 1945 erbaut wurden, abzureißen. Es waren 50 Abrisse im Jahr, derzeit sei man bei 30. Bei der im Herbst geplanten Novelle der Wiener Bauordnung werde eine Art Bauführerschein eingeführt, der KURIER berichtete. Die Baupolizei werde effizientere Tools bekommen für eine bessere Bewachung. Auch derzeit würden Abrissprozesse mindestens ein halbes Jahr dauern. In diesem Fall liege kein Abrissansuchen vor, aktuell gebe es 20 Abbruch-Ansuchen.