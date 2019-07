Gründerzeithaus: Eigentümer muss nach Teilabriss Dach wiederherstellen

Weitere Abrisse

Während die Mieter in der Radetzkystraße also erst einmal aufatmen können, wird andernorts weiter abgerissen. Für das ehemalige Hotel Thüringer Hof im 18. Bezirk kam im Frühling der Bescheid für die Beseitigung. Bereits abgerissen wurde auch schon ein Gründerzeithaus in der Lindauergasse in Ottakring.