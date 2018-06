Keine Abriss-Meldung für die Mieter

Dass die Nachbarn im Grätzel über den Abbruch eines Gebäudes informiert werden, die Bewohner des betroffenen Wohnbauses aber nicht, klingt kurios. Genau das erlebten vor wenigen Tagen Mieter in der Radetzkystraße. Ungefähr 40 besorgte Menschen sind deswegen am Freitagabend zu der Adresse in Wien-Landstraße gekommen, um gegen den Abriss des Gründerzeithauses zu demonstrieren.

Das Gebäude steht seit 171 Jahren an der Ecke zur Dampfschiffstraße. Es wurde 1847 als erstes Zinshaus im Stil der Neogotik von Josef Kastan erbaut. Der markante Turm, der Richtung Donaukanal schaut, ist seit wenigen Tagen mit einem Baugerüst ummantelt. Eine böse Überraschung für die 25 Hausbewohner – der plötzliche Beginn der Bauarbeiten hat einen bestimmten Grund.

Am 1. Juli soll ein Punkt der neuen Wiener Bauordnung in Kraft treten. Immobilien-Spekulanten können Gründerzeithäuser und Gebäude, die vor 1945 gebaut wurden, dann nur mehr unter erschwerten Bedingungen abreißen. Durch die Novelle der Bauordnung können nämlich dann auch Häuser, die außerhalb von Schutzzonen stehen (Erklärung, siehe Kasten rechts), in eine Schutzzone umgewandelt werden. Im konkreten Fall ist das durchaus denkbar, denn das Gebäude wird in architektonischer Fachliteratur erwähnt, was ein wichtiges Kriterium für die Ernennung zu einer Schutzzone ist. Immobilien-Spekulanten sehen die Novelle als Einschnitt in ihr lukratives Geschäft, weil die Sanierung alter Häuser weniger Geld bringt, als der Neubau luxuriöser Appartments.