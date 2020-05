Bezirksvorsteherin des 4. Bezirks ist „offen“ für Gastro-Meilen

Mit einem außergewöhnlichen Vorschlag machte David Kreytenberg, Wirt im 4. Bezirk, am Freitag im KURIER von sich hören. Weil die Gefahr einer Ansteckung mit dem Coronavirus in Lokalen „unnötig hoch“ sei, in den Gastgärten aber oft zu wenig Platz sei, schlägt er im Sommer Gastgärten auf Straßen aufzubauen.

An einzelnen Tagen (oder am Wochenende) sollen bestimmte Straßenabschnitte gesperrt werden. Auf der Fahrbahn würden dann keine Autos unterwegs sein, sondern Menschen würden dort essen oder einkaufen.