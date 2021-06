Bezirkspalaver aus Neubau: Hanebüchen, aber höflich

Sie übergab es in der Sitzung Bezirksvorsteher Markus Reiter (Grüne), der das mit den Worten kommentierte: „Ich habe auch ein eigenes Gutachten in Auftrag gegeben.“ An Expertenmeinungen mangelt es also nicht. An Zustimmung allerdings auch nicht: Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Die überraschendste Diskussion drehte sich um das Parkpickerl. Während die Außenbezirke gerade auf der Tagesordnung haben, ob sie es überhaupt einführen wollen, will man in Neubau noch weiter gehen.