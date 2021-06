Bezirkspalaver aus Donaustadt: Mit Parkpickerl im Schul-Turnsaal

In der Sitzung des Bezirksparlaments der Donaustadt am Mittwoch herrschte von Anfang an eine schulähnliche Atmosphäre.

Nicht nur, weil es im Bildungscampus Friedrich Fexer tagte und im statischen Bild des Livestreams durchgehend die hölzernen Turnsaal-Leitern zu sehen waren. Sondern auch, weil die Anfangsrede von Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy (SPÖ) losging wie ein schlechtes Referat.

Uninspiriert las er gefühlt tausend geplante Bildungseinrichtungen von einem Zettel ab. Dabei versetzte er nicht nur das Publikum in einen Dämmerzustand, sondern offensichtlich auch sich selbst. Denn plötzlich blickte er verdutzt auf. „Habe ich den Satz jetzt zwei Mal vorgelesen?“ (Ja, hatte er.)