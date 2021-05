Donaustadt: Anrainer der Stadtstraße fürchten um ihre Nachtruhe

Neue Aufregung gibt es um die ohnehin umstrittene Stadtstraße, für die SPÖ, Neos, ÖVP und FPÖ erst im April 460 Millionen Euro freigegeben haben. Mehr als bisher bekannt soll nun nämlich in der Nacht und an Wochenenden daran gearbeitet werden. Projektgegner kündigen den Gang zum Bundesverwaltungsgericht (BVwG) an.

An sich ist die vierspurige Stadtstraße beschlossene Sache, das BVwG hat die Bewilligung durch die Wiener Umweltschutzabteilung (MA22) schon einmal bestätigt. Allerdings unter Auflagen – wie etwa, dass Bauarbeiten nur „in eingeschränktem Maße“ nachts oder an Wochenenden stattfinden dürfen.

Dementsprechend groß ist nun die Aufregung bei Umweltorganisationen und Bürgerinitiativen in der Donaustadt. Die Straßenbauabteilung (MA28) hat nachträglich nämlich die Ausweitung der Nacht- und Wochenendarbeiten beantragt.